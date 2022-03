“Per fortuna siamo spettatori di questo teatrino, con la crisi di questo momento loro litigano per le poltrone; fa veramente ridere. Ma perché non si concentrano sui problemi della città. Questo è un teatrino che non ci riguarda”. Andrea Piras, coordinatore provinciale della Lega e unico consigliere di Salvini a Cagliari mette nel mirino la giunta Truzzu e la maggioranza che lo sostiene. L’esecutivo traballa per le turbolenze legate al malcontento del gruppo Udc e di due consiglieri Psd’Az. La Lega è all’opposizione e guarda alle prossime mosse di Truzzu. “Non vedo un futuro roseo per i prossimi anni della consiliatura”, aggiunge Piras, “le pecche di questa amministrazione sono sulla viabilità, ormai sotto gli occhi di tutti e sulla sicurezza urbana, dove non si vedono miglioramenti. Il regolamento che avevamo proposto non ha prodotto alcun effetto, c’è carenza di personale all’interno della polizia municipale e le strade sono buie. Noi non siamo soddisfatti. E non sono soddisfatti i cittadini”.

