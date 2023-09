Cagliari, le strade si rimpiccioliscono: meno spazio per le auto attorno a via Dante (VIDEO)

Meno spazio per le auto, bastano gli occhi per notarlo, e marciapiedi più larghi. Succede in molte parallele della nuova via Dante a Cagliari, finita tutta sotto cantiere per la riqualificazione voluta dalla Giunta Truzzu. Bisogna fare svolte quasi millimetriche per entrare, per esempio, in via Pais, in un’area della lunga strada alberata dove i lavori sono già partiti da mesi. E stessa sorte tocca a via Millelire, a pochi passi dalla piazza Repubblica. L’ex assessore comunale di centrodestra Ettore Businco ha realizzato un video nel quale inquadra il nuovo assetto stradale e non lesina critiche, anche molto pesanti: “Ecco, hanno ridotto l’ingresso in via Millelire, è strettissimo. E, per scendere, hanno creato delle discesine che fanno schifo”, sostiene l’ex assessore. La critica principale è sulla nuova larghezza dello spazio carrabile: “Ora è incredibilmente piccola”. Gli operai non hanno ancora terminato il lavoro in quel tratto, prova ne sono le reti arancioni e i paletti in ferro.

