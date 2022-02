Cagliari, le ruspe cancellano la palazzina della pizzeria Isola: in via Tuveri appartamenti di lusso

Un altro pezzo di Cagliari che scompare per lasciare spazio a un nuovo edificio moderno e avveniristico. In via Tuveri le ruspe hanno già spianato una antica palazzina, proprio accanto alla banca. Al piano terra, sino a pochi anni fa, c’era una delle pizzerie più note del capoluogo, L’Isola, punto di ritrovo per tante famiglie e squadre di basket. E, ancora prima, dalla fine degli anni Cinquanta, anche un bar e un negozio di alimentari. Il cartello dell’ordinanza comunale aiuta a capire i tempi della rivoluzione: lavori di demolizione sino al prossimo undici marzo, con tanto di divieto di sosta. E, in quel vico III Tuveri dove c’era una delle ultime testimonianze edilizie del rione di “Su Baroni”, presto ci sarà l’ennesima palazzina moderna.A svelarla è lo studio di architettura di Mei e Pilia, appartamenti di lusso e nome già scelto, “Tree House”: “Un nuovo edificio residenziale sta nascendo a Cagliari, dal design accattivante e contemporaneo, in armonia tra bianchi mediterranei e legno teak, un richiamo alla natura al quale l’architettura si ispira. Un’architettura che come un albero cresce e caratterizza l’area, unendo simbolicamente e diventando il fulcro del crocevia nel quale si trova”. Previsto anche un mini giardino, come è possibile notare dalle foto del rendering.