Cagliari, le richieste dei camionisti a Solinas e Governo: “Benzina a 1,50 e costi minimi per la sicurezza”

La benzina al litro? “Massimo a 1,50 euro o un euro e quaranta, come a novembre 2021”. È questa la richiesta principale contenuta nella lettera, già inviata via Pec, da parete degli autotrasportatori sardi, al presidente della Regione Christian Solinas e al Governo. A leggerla, nel piazzale esterno del porto di viale La Playa, è uno dei rappresentanti della categoria, Pietro Saiu, titolare di un’azienda di trasporto a Nuraminis. Tra le richieste spicca anche quella di un ripristino dei costi minimi per la sicurezza. Saiu ha ricordato di aver già ricevuto la promessa, da parte dell’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Tosse, della creazione di un tavolo congiunto. Tutte le richieste messe nero su bianco “devono essere accolte immediatamente”.

In programma anche un incontro in prefettura per fare il punto della situazione. Gli autotrasportatori non mollano e continuano a presidiare viale La Playa, e nelle ultime ore hanno dato anche vita a dei blocchi, che dovrebbero essere temporanei, dei tir in arrivo dal resto della Penisola.