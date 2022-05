Cagliari, le reliquie di Efisio scortate dalle infermiere in lotta contro il Covid: “Tu puoi liberarci”

Sant’Efisio a Cagliari trionfa nell’edizione numero 366, quella del rilancio dopo due anni di restrizioni. Ma il pensiero di lockdown e morti è ancora forte anche tra tutti i sardi e i fedeli del martire guerriero. Ecco perché le sue reliquie sono state scortate, dalla chiesetta di Stampace sino al palazzo del Comune, da quattro infermiere che sono state, negli ultimi ventiquattro mesi, in trincea contro il Coronavirus. Rossella, Barbara, Antonella e Susanna. Due infermiere del Ss. Trinità e due del Binaghi: ecco chi sono le lavoratrici dei due Corsi hospital che hanno sfilato per le vie del centro storico. Tutte e quattro con la divisa da infermiera e, rigorosamente, con la mascherina. Per non dimenticare la maledetta pandemia.

Fonte: Casteddu on line