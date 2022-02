Cagliari, le ragazze falciate in viale Marconi lottano per la vita: una è in terapia intensiva

Le due ragazze di 19 anni travolte da un’auto in viale Marconi a Cagliari stanno lottando per la vita al Brotzu e al Policlinico. Una è stata giudicata dai medici in pericolo di vita, e la prognosi rimane riservata. L’altra ai trova nel reparto di terapia intensiva sin dal suo arrivo all’ospedale. Un incidente pauroso, avvenuto poco prima delle sei del mattino. È probabile che le due avessero terminato di partecipare ad una serata in un locale, ma su questo punto non c’è ancora la certezza. Alla guida della Renault che ha centrato le giovani una donna sessantaduenne residente a Quartu, che si è subito fermata. L’impatto è stato molto violento: le ventenni sono finite contro il parabrezza dell’auto, prima di cadere sull’asfalto del viale.

Le indagini della polizia Locale vanno avanti per ricostruire le esatte cause dell’incidente: impossibile, ancora, stabilire se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali. Gli agenti, agli ordini del comandante Guido Calzia, dovranno acquisire i filmati di una telecamera.