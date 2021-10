Tunnel o trincea? Questo è il dilemma per via Roma. Se vuole realizzare la piazza sul mare e regalare una gigantesca pedonalizzazione per consentire ai cagliaritani e ai turisti di raggiungere il mare dai portici di via Roma attraverso il porto, servirà una soluzione per le auto che dalla zona di viale Diaz devono raggiungere quella di viale la Playa e vice versa. E tunnel trincea sono le alternative che il Comune ha in mente per risolvere il problema di. L’ha annunciato il sindaco Truzzu nel video messaggio di oggi. La prima ipotesi, quella del tunnel, è la più costosa. Si tratterebbe di una galleria, con due corsie, per mettere in collegamento via Molo Sant’Agostino e viale Colombo.

L’altra invece è una trincea, scavata e scoperta, che a questo punto potrebbe anche nascere nell’attuale lungomare New York 11 settembre, valicabile con alcuni ponti che permetterebbero di collegare la futura piazza di via Roma (quella che a breve nascerà al posto dei vecchi parcheggi) con l’area portuale.

Tutto ciò permetterà la pedonalizzazione di via Roma a partire dal lato portici fino alla linea della metropolitana (sull’attuale sezione di via Roma e nell’area attualmente occupata dalla sosta per residenti). Poi le corsie per la metro, una corsia per i bus, due per le auto e un’altra preferenziale per bus. Per aumentare le aree verdi, in una sorta di continuum tra il mare e la città storica. Tutto entro il 2030. La risposta decisiva arriverà dallo studio che l’archistar Boeri sta mettendo a punto per la riqualificazione del frontemare che da piazza Matteotti arriva a a piazza Amendola a lungo via Roma.

