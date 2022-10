Cagliari, le corse folli in via San Giorgio: “Sfrecciano a tutta velocità e distruggono le auto parcheggiate”

Un esposto è stato presentato alla Polizia Municipale del Comune di Cagliari e a tutte le forze dell’ordine dal consigliere comunale Marcello Polastri, preoccupato per il ripetersi dei danni alle auto subiti da quanti abitano nei pressi di via San Giorgio. Danni che secondo i bene informati sarebbero legati al fenomeno delle pericolose e folli corse d’auto davanti al San Giovanni di Dio.

Polastri auspica “urgenti e non più rinviabili provvedimenti del caso, per questo fattaccio che si sta ripetendo oramai da troppo tempo nel cuore del centro storico di Cagliari e che necessita di una azione energica, anche perché rischia di mettere a repentaglio la sicurezza urbana, quindi tranquillità dei cittadini”

“Da settimane, infatti, sono numerosi i cittadini Cagliaritani che di buon mattino – sostiene Polastri – si ritrovano le proprie autovetture danneggiate in via San Giorgio, dopo aver parcheggiato, perlopiù la sera precedente, nei pressi del cancello d’accesso all’ex clinica Aresu e/o nel vicino all’Asilo San Giuseppe. I danni alle auto parrebbero “da schianto”, dunque da parte di altre autovetture che ci hanno a sbattere sopra, ad alte velocità, per poi dileguarsi.

Ieri sera, ad esempio – precisa il Consigliere -sono state danneggiate da anonimi, altre due macchine parcheggiate, in via San Giorgio, a brevissima distanza dall’Asilo San Giuseppe”.

Non solo. Anche la scorsa domenica sono state ritrovate vandalizzate due automobili, e i bene informati puntano il dito sulle gimcane notturne del sabato sera. I loro effetti sono: auto con paraurti mandati in frantumi, carrozzeria ammaccata, autovetture che dalla postazione di parcheggio originaria, sono state “puntualmente” spostate causa i violenti urti che si ripetono.