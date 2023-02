Cagliari, le auto d'epoca stupiscono ancora al molo di Su Siccu

Auto d’epoca protagoniste ieri mattina al Molo di Su Siccu a Cagliari. Un gruppo di appassionati ha esposto i propri veicoli storici per la gioia delle tantissime persone che hanno visitato il lungomare sin dalle prime ore del mattino. I visitatori hanno cosi’ potuto ammirare tra le altre una stupenda Maserati Biturbo Spider Zagato del 1988 , un’ impeccabile Lancia Fulvia del 1974 , un intramontabile Alfa Romeo Giulia Super 1300 del 1974 , una rarissima Oper REkord C del 1970, una Fiat 1300 berlina , una bellissima Citroen XM , accompagnate dallo stile british delle Jaguar XJ40 4 litri e Jaguar XJ 6 ed ancora una stupenda Citroen Ami 8 del 1970 , una ormai introvabile Citroen LN del 1979 e le iconiche bicilindriche Citroen come le 2CV ,la Dyane 6 e la Visa.

Giuseppe Tamponi

Il VIDEO: