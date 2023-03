Cagliari, le auto che hanno fatto la storia in passerella al Poetto

Si è tenuto ieri mattina nell’area adiacente allo stabilimento balneare “Il Lido”, in viale Poetto a Cagliari, un incontro spontaneo di appassionati d’auto storiche provenienti dal capoluogo e da varie località dell’ Isola. Sin dalle prime ore del mattino sono state cosi’ esposte alle numerosissime persone che hanno frequentato la passeggiata pedonale del lungomare Poetto, una serie di automobili estremamente originali e ricche di fascino che hanno suscitato l’ ammirazione e lo stupore di centinaia di visitatori estasiati .

Tra le vetture presenti spicca una spettacolare Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938, un’impeccabile Fiat 1100 E del 1955, una stupenda Fiat 1100 103 del 1958, una rarissima Fiat 1300 del 1964.

Non e’ mancato il fascino e lo stile british rappresentato da una Jaguar E Type 4200 prima serie, una introvabile Lafer MP Cabrio del 1981, una Jaguar XJ40 4 litri, una originalissima MG Midget del 1975.

Particolare interesse hanno suscitato poi una sontuosa Citroen Maserati del 1972 ed una favolosa Fiat 2300 S Coupè del 1968 . Hanno attirato particolare attenzione e simpatia alcuni mezzi coloratissimi tra cui un Wolkswagen T2 del 1978, una Citroen 2cv special del 1983, una Citroen Dyane 6 del 1976, una Citroen Ami 8 del 1971 ed una Citroen 2cv Charleston Bigrigia.

Non sono mancate le intramontabili Fiat 500 e hanno poi completato la prestigiosa rassegna tra le altre una Mini Cabrio, una Fiat 850 Coupè, una Fiat Dino 2400, una Bmw Alpina, una Fiat 131, una Bmw 2002, una Mercedes 190, un’ Alfa 75, una Alfa Romeo Nuova Giulia 1300 ed una Renault 4. Gli applausi, le fotografie, i video e gli immancabili selfie hanno infine accompagnato il corteo delle vecchie auto che si allontanava dalla zona, orgoglioso di aver regalato ai presenti una giornata indimenticabile e ricca di emozioni.

GIUSEPPE TAMPONI