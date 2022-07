Cagliari, le accise mettono in ginocchio i ristoratori: “Bollette pazze, così non possiamo lavorare”

Alberto Melis dovrà pagare 46mila euro, Sandro Angius “solo” 12500. Bollette della luce choc per i ristoratori di Antica Cagliari e Il Volo, e in entrambi i casi le voci maggiori sono quelle delle accise. Nel caso di Melis “sono 34mila euro. Ma, di effettivi consumi, sono dodicimila. Dovrò consultarmi con il mio legale, è anche possibile che la bolletta sia corretta. Non sto protestando in generale contro gli aumenti dell’energia, ma proprio contro questo folle ricalcolo delle accise”. Sandro Angius è ancora in attesa di ricevere una risposta dall’Enel, intanto ha già chiarito che una cifra simile, se dovrà pagarla, lo porterà a doversi indebitare: “Non ho nessuna pendenza, di solito pagavo 3200 euro al mese, anche perchè ho i condizionatori accesi. Spero che si tratti di un errore, non posso indebitarmi per pagare una cifra simile. Così si ammazza chi lavora onestamente”. I due casi sono stati presi in esame dall’Enel, che dovrà effettuare tutte le verifiche del caso. E, sinora e limitatamente al caso di Angius, dalla società elettrica Enel Energia fanno sapere che “sono in corso le verifiche sulla regolarità delle stessa, in seguito alle quali sarà nostra cura contattare il cliente per fornire tutti i chiarimenti necessari”.