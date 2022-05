Rampa di via dei Valenzani chiusa e traffico in tilt sull’asse mediano. Tante le lamentele. I disagi legati all’intervento sulla barriere. Ieri pomeriggio un giunto di dilatazione ha improvvisamente ceduto nella rampa dell’Asse Mediano di Cagliari che porta in via dei Valenzani. La bretella di collegamento molto trafficata ogni giorno è stata chiusa per motivi di sicurezza e ieri sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per svolgere tutte le verifiche e dirigere il traffico. “Hanno chiuso perché si è rotto un giunto di dilazione della rampa che dall’Asse Mediano conduce a via dei Valenzani”, spiega l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu. Dai suoi uffici è subito partito l’ordine, agli operai, di intervenire per la sostituzione del giunto. Il traffico, ovviamente, è andato in tilt e ci sono stati forti rallentamenti anche oggi nell’ora di punta.

