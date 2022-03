Asse mediano: ispezioni al viadotto su via Riva Villasanta. Durante la mattina di martedì 8 marzo, sul viadotto dell’asse mediano in corrispondenza della rampa che conduce su via Riva Villasanta, sarà predisposta una riduzione di carreggiata nel tratto immediatamente successivo alla rampa stessa, in direzione via Cadello, per consentire l’esecuzione di alcune ispezioni al viadotto. L’intervento rientra fra le normali procedure di verifica periodica, pianificate per garantire la sicurezza delle strutture viarie cittadine.

L’intervento, che terminerà entro la mattinata di martedì, sarà opportunamente segnalato in modo da limitare al minimo i disagi alla circolazione. “Scusandoci per il disagio, si suggerisce la massima prudenza e attenzione alla segnaletica di cantiere”, si legge nel comunicato dell’amministrazione.

L'articolo Cagliari, lavori sul viadotto dell’asse mediano: martedì possibili disagi per la circolazione proviene da Casteddu On line.