Cagliari, lavori e guai a Sant’Avendrace: cantiere bloccato da oltre un anno e quartiere in agonia

Tutto bloccato in viale Sant’Avendrace. Il cantiere per i lavori di riqualificazione della strada è fermo da quasi 2 anni. E i commercianti del quartiere sono disperati alle coi disagi, le transenne, la polvere e la carenza di parcheggi, occupati dal cantiere infinito. E ora il Comune potrebbe procedere con la revoca definitiva dell’appalto. L’annuncio è stato dato oggi nel corso della commissione Viabilità da parte dell’assessore Alessio Mereu: “In via Sant’Avendrace l’impresa ha dato i lavori in subappalto a una società che oggi ha lasciato”, ha spiegato Mereu, “si è inserita una terza ditta che però ha qualche problema con l’impresa madre. Se questi non rispettano i tempi e le condizioni imposte potremmo essere costretti a revocare definitivamente. Mi auguro di no, ma se dobbiamo andare a tentativi, non so quale sia la soluzione migliore per mettere fine a questa vicenda. Io non do la colpa agli uffici”, aggiunge l’assessore, “le imprese non le scegliamo noi. Gli appalti non consentono alla stazione discrezionalità. Non possiamo negare i lavori alle imprese della penisola che poi si trovano a dover affrontare hanno problemi di approvvigionamento per le difficoltà nei trasporti. Se un’impresa vince a quella dobbiamo aggiudicare i lavori”.

Lo stop ai lavori risale al marzo 2022.