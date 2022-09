“Con grande soddisfazione possiamo garantire la riapertura della scuola già da settembre”. L’annuncio è del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

La scuola era stata chiusa a marzo per “importanti lesioni della struttura che necessitano di interventi e dall’esigenza di proseguire con indagini diagnostiche sull’intero fabbricato data la situazione di criticità diffusa”. La chiusura aveva creato tantissimi disagi agli alunni e ai genitori.

“Con serietà e determinazione abbiamo affrontato le problematiche emerse a marzo scorso che hanno portato alla chiusura della scuola”, ha aggiunto il primo cittadino, “grazie al lavoro degli Assessori Deidda, Dedola prima e Adamo poi, alla dirigente scolastica dott.ssa Vacca, ai docenti e alle famiglie, siamo riusciti ad anticipare i tempi previsti per metà ottobre e i ragazzi potranno iniziare già da settembre il nuovo anno scolastico in totale sicurezza. In ogni caso per tutto l’anno scolastico sarà assicurato un monitoraggio costante dell’edificio ed eventuali nuovi interventi saranno svolti prevalentemente senza interferire sull’attività didattica e in totale sicurezza per alunni e docenti. Buon anno scolastico a tutti”.

