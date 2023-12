Cagliari, l’appello del sindaco Truzzu: “Non sparate petardi e razzi, tuteliamo le persone e gli animali”. A poche ore dalla notte di San Silvestro il primo cittadino chiede prudenza e di evitare l’utilizzo dei petardi che tanto spaventano cani e gatti. L’sos è contenuto nella nuova ordinanza diramata oggi. Nello stesso provvedimento del Sindaco Truzzu, viene raccomandato infatti, in tutta la città, di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici contenente miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità, a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali da affezione.