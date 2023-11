Cagliari, ladro solitario scatenato tra viale Poetto e San Bartolomeo: svaligiati ristoranti e bar

Tre furti in tre notti consecutive al ristorante e tapas bar gestito da Valentina Melis in viale Poetto, l’Experience sea food, poi colpi riusciti e tentativi di furto anche al Good e al BarTolomeo, la caffetteria di piazza San Bartoolmeo, e anche alla bisteccheria Redservice di via Procida. È allarme sicurezza a Cagliari, anche tra il quartiere del Sole e quello di San Bartolomeo. È c’è un identikit ben preciso del malvivente che, stando a più di una testimonianza, agirebbe spesso da solo e qualche volta in gruppo: è un rumeno alto, magro, ha i capelli neri, corti e ricci. “Radio quartiere” racconta che venda gli oggetti rubati dai negozi al mercatino di Sant’Elia. Chi ha già denunciato tutto alla polizia, portando anche i filmati delle telecamere di sicurezza, è Valentina Melis, titolare del tapas bar e ristorante di viale Poetto, attività aperta da sette mesi: “Ha strappato le tende, e quello è già un grosso danno, poi una volta dentro il locale ha arraffato tutto ciò che poteva. I danni sono ingenti”, racconta l’imprenditrice. E ciò che fa più rabbia è che “purtroppo non possono arrestarlo perchè dovrebbero beccarlo in flagrante, dopo è inutile”.

Sui social arriva la solidarietà di altri commercianti e ristoratori che, almeno per il momento, non hanno ancora ricevuto la visita del ladro ma sono stati svaligiati in passato: “Conosco lo stato d’animo di chi viene bersagliato in questo modo, all’improvviso si aggiunge una nuova, grande preoccupazioni alle tante altre presenti”, dice Massimo Mameli, titolare di MamoPizza, “la notte non si dorme più e non si riesce più a fare bene il proprio lavoro, non ci si sente più sicuri e si comincia ad acquisire consapevolezza che, in questa dimensione dove si gioca sporco, si è soli. Nessuno può tutelarti, nessuno può difenderti”.