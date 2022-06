Per la chiesa di Sant’Avendrace è l’ennesimo furto. L’edificio religioso, totalmente indifeso, anche a causa di un eterno cantiere, è stato preso di mira dai malviventi un’altra volta. Rubati gli alimenti destinati agli indigenti.

“Ennesima incursione dei ladri, la scorsa notte, in parrocchia”, denuncia il parroco don Alessandro Simula, “a farne le spese stavolta è il Volontariato Vincenziano la cui sede è stata saccheggiata asportando diversi generi alimentari destinati all’assistenza agli indigenti. Anche la cassaforte della parrocchia è stata scassinata ma ha resistito all’assalto dei malviventi. Da dove sono entrati? Dal solito posto, cioè dal cantiere dei lavori, in stato di totale abbandono da ormai un anno… fino a quando dovremo sopportare questo?”

