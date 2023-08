Cagliari, ladri di giocattoli scatenati: Cortesi assume guardie in borghese per fermare i malviventi

Ladri di giocattoli scatenati. Tre colpi soltanto nel mese di agosto nello storico negozio Cortesi di via Cocco Ortu a Cagliari, e così i titolari del locale sono stati costretti ad assumere guardie in borghese per scoraggiare i malviventi. L’annuncio è stato pubblicato nella pagina Facebook dell’attività di San Benedetto. “Attenzione pericolo”, si legge nel post, “nel mese di agosto purtroppo abbiamo subito ben tre furti e abbiamo individuato i colpevoli e stiamo indagando e in negozio saranno presenti guardie in borghese per la tranquillità di tutti”. Così, molto presto i vigilantes gireranno tra gli scaffali per controllare i clienti e cercare di sventare nuovi furti. Si tratta di uno dei pochissimi casi, nel rione centrale cagliaritano, di commercianti costretti a pagare per avere una vigilanza privata.

Nei mesi scorsi aveva preso piede il progetto di un servizio di vigilanza privata da parte dei negozianti di via Manno, in determinate sere, per cercare di contenere gli episodi di malamovida e di urla e risse da parte di giovanissimi, soprattutto nel periodo estivo e in concomitanza con le notti dello shopping sotto le stelle.