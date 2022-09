Un applauso, le lacrime di amici e parenti i palloncini bianchi che volano sul cielo di piazza San Michele. “Ciao Simo”. E’ l’ultimo saluto a Simone Longu il runner cagliaritano morto due giorni fa dopo uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un’auto sull’asse mediano.

Stracolma la chiesa della Medaglia Miracolosa per la celebrazione affidata a don Alessandro Simula, parroco di Sant’Avendrace, parrocchia di origine di Simone. “È stato un dono per noi”, ha esclamato il sacerdote durante l’omelia, “chiunque di lo abbia conosciuto può testimoniare che non ha vissuto per sé stesso, ma per creare relazione e comunione. Diceva che la vita è un viaggio e lui voleva viverla come tale, ma la morte è arrivata come un ladro di notte e ci ha portato via Simone. A dicembre salutammo suo padre che ora potrà abbracciare suo figlio nel regno dei cieli”.

