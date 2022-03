Cagliari, lacrime al Comune: è morto a 54 anni stroncato da un infarto Roberto Putzolu

Lacrime a Cagliari, soprattutto a palazzo Bacaredda. È morto a cinquantaquattro anni, stroncato da un infarto, Roberto Putzolu. Da venticinque lavorava al protocollo generale di via Crispi e aveva fatto il commesso in tantissime sedute del Consiglio comunale, sin dai tempi di Emilio Floris. Era ricoverato al Brotzu da due giorni, stava facendo la dialisi in seguito a una malattia che l’aveva aggredito gravemente ai reni, già da tempo. Il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa. Putzolu lascia la compagna, Maria Antonietta, due fratelli e una sorella. Commozione tra i suoi tanti amici, su Facebook spicca l’omaggio di Andrea Beneventi: “Ciao carissimo amico e collega, sei andato via in punta di piedi, non ho parole, resterai sempre nel mio cuore,riposa in pace”.Sconvolta e addolorata, ovviamente, la compagna: “Roberto era un grande lavoratore e un uomo speciale. Stava combattendo contro la malattia con tanta caparbietà”. Il funerale sarà domani, giovedì tre marzo, alle 15:30, nella chiesa di San Pietro ad Assemini.