Cagliari, la vittoria del bancario: “Vado in pensione anticipata dopo 5 mesi di battaglia”

Cinque mesi di silenzio e, magicamente, il giorno dopo l’articolo su Casteddu Online, la svolta. Alessandro Carrus, bancario 63enne, riesce ad andare in pensione anticipata grazie ad un documento, l'”Ecocert”, ricevuto dall’Inps: “Ma dopo cinque mesi di battaglia e solo grazie all’articolo di Casteddu Online”, premette. La vicenda era stata raccontata dal nostro giornale una settimana fa. Carrus aveva tutte le carte in regola per staccare la spina dopo trentacinque anni passati in un istituto bancario, ma nonostante varie email e solleciti non aveva mai ricevuto il documento che avrebbe permesso alla sua azienda di ultimare le procedure del pensionamento. “Mi sono dovuto esporre in prima persona per far valere i miei diritti, è assurdo che nel 2022, in Italia, sia ancora necessario fare così”.

Il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, la svolta: “L’Inps mi ha spedito il documento. Scuse per il ritardo? Non pervenute. Ma l’importante è che, finalmente, potrò andare in pensione e riposarmi”. E Alessandro Carrus fa suo anche un messaggio di solidarietà tra i tanti che ha ricevuto, da parte di una donna svizzera: “La durezza di un lavoro non è solo fisica e, sino a quando i lavoratori si faranno la guerra tra loro, anziché affrontare le strutture che se ne fregano della nostra dignità, cambierà ben poco”.