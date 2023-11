Cagliari, la vittoria dei bambini del Microcitemico: Oncoematologia pediatrica torna al Brotzu

Vittoria dei bambini. Oncoematologia pediatrica torna al Brotzu. La decisione è della giunta regionale. Tantissime le polemiche per i disagi subiti dai bambini, per le prestazioni urgenti e per le sedazioni. Ma ora i reparti di oncoematologia e il centro trapianti di midollo osseo tornano al Brotzu. Dopo il trasferimento del presidio ospedaliero “Cao” dall’azienda ospedaliera Arnas “Brotzu” all’azienda socio-sanitaria 8 di Cagliari sono state evidenziate alcune criticità, ammette la giunta regionale. Il trasferimento entro il 31 dicembre 2023. Soprattutto, spiega la delibera, “per quanto concerne l’implementazione dei processi organizzativi, finalizzati alla gestione delle procedure diagnostiche e terapeutiche in sedazione e, più in generale, per le prestazioni da effettuarsi in urgenza a favore dei piccoli pazienti, che vedono coinvolte le strutture operative dell’oncoematologia e del Centro trapianti midollo osseo della Asl 8 di Cagliari e dell’anestesia del Brotzu. Così, in attesa, del completamento del processo di razionalizzazione e attivazione dei nuovi modelli organizzativi, per garantire la funzionalità della rete pediatrica regionale, la Regione ha, pertanto, previsto di attribuire al Brotzu” le strutture operative dell’oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti midollo osseo.

La giunta ha dato mandato al Brotzu e alla Asl 8 di Cagliari di sottoscrivere un documento congiunto nel quale devono essere riportati l’elenco dettagliato del personale (dati anagrafici, profilo professionale, incarichi, natura rapporto di lavoro) e le modalità operative per disciplinare il transito e l’aggiornamento del nuovo assetto delle due aziende. Saranno individuati i fondi da trasferire, gli eventuali adeguamenti dei sistemi informativi da effettuare per garantire la prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità. Le due aziende, al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’anno in corso, dovranno sottoscrivere apposite convenzioni che assicurino la parità di accesso ai servizi erogati dalle strutture del Brotzu da parte dei pazienti del presidio ospedaliero Cao.