Cagliari, la via Roma del futuro secondo l’archistar Boeri: tunnel e mega giardino tra i portici e il mare

Un tunnel sotto via Roma da viale La Playa a piazza Deffenu. Le corsie di auto rimarranno due, davanti ai portici. Per il resto un grande giardino che metterà in relazione il mare e la Marina. E’ il progetto di via Roma secondo l’archistar Stefano Boeri. Il piano è stato presentato al primo cittadino che ha dato l’ok. Truzzu l’ha poi presentato ai consiglieri della maggioranza.

Secondo le carte, una rampa partirà da viale la Playa e scenderà alla quota di 9 metri davanti al largo Carlo Felice, per prolungarsi poi sotto l’attuale via Roma fino alla futura deviazione della metropolitana di superficie in piazza Deffenu. Da qui la rampa risale alla quota stradale. Le attuale corsie lato mare finiranno dunque nel sottosuolo, mentre in superficie rimarranno solo 2 corsie lato portici per la viabilità del quartiere. Il resto sarà un grande giardino tra il mare e i portici ottocenteschi

L’assetto della via Roma del futuro dovrebbe configurarsi così: due corsie lato portici, spazi verdi, corsie per la metropolitana, spazi verdi e viabilità portuale.

Boeri aveva pensato a un giardino pensile sopraelevato, ma l’idea è stata bocciata. Prevista anche una riduzione delle corsie nella prima parte del largo Carlo Felice (modello ramblas di Barcellona) e un parcheggio nuovo nell’area del porto.

Il piano attende i fondi del Pnnr per la realizzazione.