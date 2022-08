Cagliari, la vergogna dei marciapiedi distrutti e sporchi nel centro storico: “Nessuno interviene?”

Questa foto é un simbolo, direi,dello stato di degrado igienico ambientale nel quale si trova buona parte della Città specie in pieno centro storico. Qui siamo all’angolo tra Via Mameli e Via Caprera, nello spazio della fermata del Bus n. 1, la parte del marciapiede che fronteggia un’ampia galleria con diversi bar e ristoranti una.banca, un market e tanti importanti uffici pubblici e studi professionali e più avanti la sede dell’Associazione degli invalidi civili, molti dei quali utilizzano il mezzo pubblico. Una domanda é d’obbligo : gli agenti della polizia ambientale, non passano mai da queste parti ? E se passano che compito svolgono rispetto a questo stato di cose ? Di chi la responsabilità? I cittadini hanno il diritto di saperlo. Marcello Roberto Marchi