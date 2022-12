Sono comparsi quasi all’improvviso e, per chi non è abituato a tenere sotto controllo il loro profilo Facebook, è stata davvero una sorpresa. Bella, piacevole e musicale, in un dicembre dove la voglia di fare festa e di festeggiare dopo due anni di restrizioni è davvero tanta. La Seuin street band ha dato vita a una passeggiata a ritmo di trombe e sassofoni nelle vie dello shopping di Cagliari. Musica e folklore, i 40 musicisti hanno conquistato gli applausi dei commercianti e dei passanti, per uno spettacolo totalmente gratuito che ha animato il primo lunedì prenatalizio in città: “Troppo forti”, “bentornati”, questi i commenti che fioccano, anche su Instagram, da parte di chi si è imbattuto nell’allegra banda musicale. Fili di luci natalizie avvolti attorno ai sassofoni, felpa d’ordinanza gialla e tanta, tanta allegria. La band, forse, ritornerà nel capoluogo prima della Vigilia di Natale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail