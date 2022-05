Un nuovo ponte di collegamento tra viale La Playa e Giorgino. Un collegamento ciclopedonale e riservato alle auto dei residenti del Villaggio dei Pescatori e ai bus di collegamento col borgo: l’unica soluzione per liberare il Villaggio dall’isolamento. L’annuncio oggi in consiglio comunale nel corso del dibattito “Collegamenti con il Villaggio Pescatori e futuro dell’area di Giorgino”. Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale ha elencato i progetti in corso nella zona (come il nuovo parco accanto alla chiesetta di Sant’Efisio) e ha dichiarato di attendere notizie dal Governo sul progetto del rigassificatore.

Duro l’intervento di Mariano Strazzeri, presidente del comitato del borgo: “Ci sentiamo abbandonati”, ha dichiarato, “siamo isolati, senza servizi, né farmacie, né generi alimentari, e nemmeno la rete internet. La piazzetta è abbandonata e da noi non passa nemmeno la spazzatrice. Siamo isolati dal resto della città”.

“Nella prossima programmazione prevediamo di inserire una nuova opera”, ha annunciato l’assessore dall’Urbanistica Giorgio Angius, “un ponte che garantisca un collegamento ciclopedonale, tra Giorgino e la zona della Quarta Regia. Prevediamo che possa come zona a traffico limitato e riservata al trasporto locale. Servirà a liberare il Villaggio dei Pescatori dall’isolamento. E andrà ad allacciarsi coi nuovi interventi in programma. Soprattutto con quelli previsti nella zona di Sa Perdixedda dove abbiamo in programma la realizzazione di un rione con servizi portuali e per il tempo libero”.

L'articolo Cagliari, la svolta per il Villaggio dei Pescatori: nuovo ponte ciclopedonale tra Giorgino e La Playa proviene da Casteddu On line.