E alla fine Bennato canterà all’Arena Nazzari. “Grazie al grande sforzo organizzativo svolto dal Comune di Cagliari”, scrive Sardegna Concerti, il concerto di Edoardo Bennato si terrà all’Arena Spettacoli di Piazza Nazzari e” non più al Teatro Massimo di Cagliari come precedentemente annunciato. Per tutti i fan che in questi giorni non sono riusciti ad acquistare il biglietto, è riaperta la prevendita”.

E così in extremis il Comune riesce a impedire che l’esibizione del celebre cantautore si svolgesse al chiuso e coi fan seduti sulle poltrone del Teatro Massimo in pieno luglio. Un rischio causato da un via libera al bilancio comunale arrivato in extremis e che ha negato a lungo agli organizzatori le certezze sull’allestimento.

Edoardo Bennato, tra i più grandi cantautori della storia musicale italiana, sarà dunque il protagonista di una grande notte di musica rock in scena giovedì 21 luglio sul palco dell’Arena Spettacoli di Piazza Nazzari, Cagliari. Tornato recentemente alla ribalta con la rimasterizzazione de “La Torre di Babele”, album che dopo 45 anni esprime tutta la freschezza e l’attualità dei testi, Bennato da oltre 40 anni immortala con le sue canzoni la quotidianità della vita di tutti i giorni, un mondo fatto di buoni e cattivi, che ironizza e sbeffeggia i potenti, inneggiando alla forza e al coraggio della gente comune.

Organizzato da Sardegna Concerti, il “Peter Pan Rock’n’Roll Tour” approda in Sardegna con due tappe, quella del 21 luglio all’Arena Spettacoli di Piazza Nazzari a pochi passi dal Teatro Lirico di Cagliari, e quella del 23 luglio nella spettacolare cornice del Parco dei Suoni di Riola Sardo. Un’esperienza emozionale potente, con brani e melodie a ritmo rock and blues che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo grazie a testi provocatori e graffianti. Uno spettacolo che è anche un tuffo nel passato, con canzone celebri e altre più recenti tratte dall’ultimo album intitolato “Non c’è”.

Due ore di musica cariche di ritmo ed empatia interpretate dall’artista partenopeo che salirà sul palco accompagnato dalla sua formazione storica, la fedele BeBand, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). Un concerto accompagnato da spettacolari video e sonorità ad alto contenuto Rock&Blues dove si potranno cantare i brani più celebri e godere tutti insieme di una magica notte in musica.

Qui l’intervista esclusiva a Edoardo Bennato.

L'articolo Cagliari, la svolta in extremis: Edoardo Bennato canterà all’aperto in piazza Nazzari proviene da Casteddu On line.