Nuovo palazzetto dello sport a Cagliari, c’è l’ok, fondamentale, della Federazion le italiana di pallavolo, che ha scelto la proposta spedita dal Comune di Cagliari. L’impianto sarà in grado di ospitare manifestazioni pallavolistiche di alto livello nazionale ed internazionale, con ottomila posti a disposizione sugli spalti e un contributo del Comune all’investimento, che rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di 25 milioni di euro. La Fipav ha esaminato tutte le richieste pervenute, valutandole sulla base dei criteri precedentemente comunicati: dimensione dell’impianto, numero degli spettatori, importo complessivo del progetto, compartecipazione dell’amministrazione territoriale e di altre federazioni sportive, zona del progetto anche in funzione della presenza di altri impianti sportivi limitrofi e parere del comitato regionale o territoriale della Federazione della pallavolo.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail