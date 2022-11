Cagliari, la stretta di Truzzu sull’elemosina: “Colpisce le sofferenze degli ultimi”

Vietato chiedere l’obolo coi cartelli, o coi cani e in stato di abbrezza. Il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, già approvato dalla giunta Truzzu, sarà approvato la settimana prossima con le nuove modifiche. E fioccano le proteste dell’opposizione. Negli articoli si legge che è vietata l’elemosina “quando è chiesta, in modo insistente e tale da arrecare disturbo esponendo cartelli o fingendo menomazioni fisiche, avvalendosi dell’impiego di minori o animali”. Oppure quando “si condiziona la libertà di movimento altrui, ponendosi in modo insistente o frapponendosi, nei parcheggi, tra l’autovettura e l’automobilista o un passeggero”. E poi quando si ostacola l’ingresso nei negozi, uffici, market, luoghi di culto o quando si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci “causando intralcio alla circolazione veicolare”. Niente elemosina anche “nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici intralciando la salita o la discesa dagli stessi” o “in condizioni di ebbrezza alcolica o da stupefacenti”.