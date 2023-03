Cagliari, la stangata dei rincari negli stabilimenti balneari del Poetto: aumenti tra 50 e trecento euro

L’estate 2023 al Poetto di Cagliari? A seconda dello stabilimento scelto sarà necessario pagare di più, almeno per chi vuole avere la garanzia di una cabina da giugno a settembre. I rialzi viaggiano tra i cinquanta e i trecento euro, a prescindere dal pacchetto scelto: due tessere, quattro tessere, sette tessere. L’aumento c’è, ed è sufficiente fare un giro di telefonate per scoprirlo. Al Lido gli aumenti maggiori, 300 euro su ogni pacchetto, dal più economico al più caro. E non c’è nessuna differenza tra vecchi e nuovi abbonati. Si parte da 2100 euro con 4 tessere sino alla scelta “plus”, 7 persone sicure e 5500 euro da scucire. Più l’ombrellone, 300 euro, soldi che la direzione chiederà a maggio. Angelo Cerina spiega il perchè dei rincari: “Principalmente l’elettricità, le bollette sono raddoppiate, passando da 40mila a ottantamila euro. Ma non si possono fare paragoni perchè offriamo un mese in più e un’offerta più variegata abbinata al food e al beverage. L’aumento, in percentuale, è pari all’aumento dell’energia elettrica, prevediamo che sia contenuto ma ci sarà. C’è poi l’erosione della spiaggia, ha comportato una riduzione degli ombrelloni. Dal 2012 a oggi sono sparite cinquecento cabine”. Certo, da un lato bisogna far quadrare i conti, dall’altro sperare che gli abbonati storici e, soprattutto, quelli nuovi, accettino di pagare tariffe più salate rispetto al passato.

Aumenti su tutti i pacchetti anche all’Ottagono. Nel sito internet le prenotazioni sono ancora bloccate, per una cabina di prima categoria per cinque persone la tariffa è di 2350 euro. “Cinquanta euro in più rispetto all’anno scorso, è aumentato tutto”, spiegano, dal servizio clienti, dall’altro capo del telefono. Ci sono poi altri stabilimenti, dove la cabina è chiamata spogliatoio, che promettono di tenere i prezzi bloccati rispetto all’anno scorso e agli anni passati: dal 15 giugno al 15 settembre 1450 euro a partire dalla quarta fila al Family Beach, il venti per cento in meno rispetto al prezzo di prima fila per una famiglia composta da padre, madre e figlio. Al Golfo degli Angeli docce, spogliatoio, “non cabina” e, dal 10 giugno al dieci settembre, per chi vuole andare tutti i giorni al mare, per due persone, si va dai 940 ai 1070 euro, prime file escluse, col listino fermo al 2021 e campagna abbonamenti partiti a dicembre.