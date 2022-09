Cagliari seconda città più cara in Italia per beni e servizi: vivere nel capoluogo sardo diventa un lusso, nella totale indifferenza di chi ci governa. Lo dice una indagine ufficiale del Codacons diffusa oggi: se analizziamo i prezzi dei servizi e dei beni, quali ad esempio il dentista, il ginecologo, la tariffa rifiuti, la colazione al bar, il taglio dal parrucchiere e altri, tale disparità scompare. Infatti i dati hanno confermato che, quando si parla in termini di servizi e beni, Napoli risulta essere la città più cara (749.17 euro) mentre il costo medio italiano è di 650.70 euro. Sebbene i prezzi di molti servizi siano inferiori, l’ammontare della tariffa rifiuti da pagare risulta essere nettamente più alta rispetto alle altre città italiane. In conclusione, considerando entrambi i settori, la città che complessivamente risulta essere più cara è Milano (835.65 €), seguita poi da Cagliari (800.50 €) e Napoli (816.75 €). Pescara e Catanzaro sono invece le città in cui il prezzo della spesa e quello dei servizi e beni in generale, sono più bassi. (Fonte: https://energia-luce.it/news/citta-piu-care-italia/)

Quindi in piena campagna elettorale, con le promesse in piazza di Meloni e Letta (aspettando gli altri leader), nessuno parla dei prezzi folli per curarsi, per mangiare, per vestirsi a Cagliari. Lo ha fatto oggi Casteddu Online con la sua inchiesta, ed è arrivata questo pomeriggio l’illustrazione dei dati della nuova indagine del Codacons. Eravamo davvero sulla notizia, ma è una magra consolazione. E la gente vende i gioielli di famiglia al Compro Oro.