Cagliari, la scuola di via Stoccolma è inagibile: 200 bambini e prof nelle tende della protezione civile

Tutti a scuola dall’11 settembre, nella primaria di via Stoccolma a Cagliari, ma a debita distanza da quell’edifico sbarrato da oltre un anno per il rischio di crolli. Duecento alunni di dieci classi della primaria e i loro docenti faranno lezione dentro le tende della protezione civile. Una decisione senza precedenti in città. La proposta è stata fatta dalla dirigente Marcella Vacca nell’ultimo consiglio di istituto, al quale stando a quanto trapela non hanno preso parte i rappresentanti di istituto, ed è stata approvata all’unanimità. L’alternativa era un altro anno in altre scuole. Ma così non sarà. E allora, in anticipo rispetto alle altre scuole, da lunedì tutti nelle tende. La conferma arriva dal vicesindaco Giorgio Angius e dall’assessora comunale della Pubblica Istruzione Marina Adamo: “Ci sono lavori in corso su parti importanti del fabbricato, hanno la priorità. Il direttore dei lavori si è accorto che la situazione è più grave del previsto, tanto che sono ancora in fase di aggiornamento e adeugamento della progettazione. Il termine dei lavori, almeno per gli interni, è previsto per febbraio 2024, cioè mensa aule e palestra, ma la speranza è che sia possibile entro l’anno”, afferma. “Gli alunni non possono entrare nelle aule in sicurezza. L’ipotesi di montare prefabbricati nel cortile” è rimasta tale, “costavano 500mila euro. Il trasferimento alla Italo Stagno in aule nuove e palestra era la prima opzione, ma la scuola ha caldeggiato la soluzione delle tende della protezione civile regionale. Saranno montate nel campo da calcetto, i bagni dentro la scuola sono sicuri. Ogni tenda avrà impianto antincendio, di illuminazione, caldo e freddo, gli arredi e con passerelle esterne di collegamento. È una soluzione temporanea ma compatibile con la sicurezza dei ragazzi. È stata la scuola a scegliere cosa preferisse, il consiglio di scuola si è espresso all’unanimità a favore delle tende. Per montarle basterà un giorno”.

L’assessora Adamo aggiunge che “questa è stata la richiesta della dirigente scolastica. Così si evita il trasferimento di dieci classi e si soddisfano le esigenze della scuola”, sostiene. “Rispettiamo l’organizzazione voluta dai genitori, che hanno scelto via Stoccolma anche per la sede e la posizione e tutti i bambini saranno insieme. Le tende soddisfano anche le esigenze di vigilanza e sicurezza di bimbi e personale Ata. I lavori dovrebbero terminare a febbraio ma c’è l’impegno a rendere fruibile l’edificio anche prima di quella data”. Tuttavia, qualche genitore sta già storcendo il naso. La possibilità di usufruire di un’ala della Italo Stagno nuova di zecca alla fine non è passata. E non tutte le mamme e papà, stando a quanto trapela, sarebbero felici di sapere che il proprio figlio dovrà trascorrere mesi dentro una tenda.