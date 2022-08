Un caso di vaiolo delle scimmie su un venticinquenne ricoverato al Santissima Trinità. La scoperta è stata fatta dal laboratorio del polo monserratino, che ha analizzato le carte ricevute dai colleghi di Is Mirrionis. “È un nuovo caso di vaiolo delle scimmie”, spiegano dall’Aou. Questo l’esito del test, terminato poche ore fa nel laboratorio diretto da Ferdinando Coghe. Dal Policlinico sono già partiti i referti, la destinazione è l’Istituto superiore di sanità di Roma, che dovrà inserire nella tabella il nuovo caso della malattia riconosciuta, dall’Organizzazione mondiale della Sanità, come un’emergenza sanitaria di portata internazionale. Dopo quello dello scorso ventisette luglio, si tratta del terzo caso effettivo: il secondo era stato scoperto a Sassari.

