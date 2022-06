Cagliari, la scoperta choc a Monte Urpinu: “210 chili di rifiuti dentro l’ex cava”

Centottanta chili di rifiuti indifferenziati e più di trenta di ingombranti. Hanno trovato di tutto i giovani dell’associazione Retake nell’ex cava Dondina a Monte Urpinu a Cagliari: una scoperta choc, una mega discarica cresciuta col tempo grazie, purtroppo, alle azioni di chissà quanti incivili che si sono disfatti di stampanti, televisori e tantissima plastica e carta. “Ecco il bottino che abbiamo raccolto stamattina nell’ex cava Dondina, alle pendici di Monte Urpinu.

Un’iniziativa di pulizia urbana organizzata nella giornata mondiale dell’A

Ambiente per riqualificare una zona bellissima di Cagliari ma sconosciuta ai più e purtroppo ancora troppo poco valorizzata”, raccontano i giovani. E, a notare i tantissimi sacchi pieni di spazzatura, sembra davvero assurdo che, in mezzo alla natura non ci sia nessun tipo di controllo.

“Grazie a tutti per la partecipazione! Un ringraziamento particolare ad Ace Italia che ha sostenuto l’iniziativa rifornendoci dei materiali per la pulizia, ai ragazzi di Retake Roma venuti appositamente a Cagliari per partecipare, a tutti i volontari del G