Brutta disavventura per un anziano passeggero cagliaritano al rientro stanotte da Trieste. Caduto sulle scale e ferito, da solo nell’enorme aeroporto vuoto.

“Stavo posizionando la mia valigia sulle scale mobili quando, all’improvviso, ho perso l’equilibrio e sono caduto in avanti” spiega Piero, 82 anni, di rientro a Cagliari dopo un breve periodo di vacanza.

“Sono rimasto bloccato per una decina di metri, fino al termine della salita della scala, e solo grazie ai riflessi di mia moglie che è riuscita in parte a tenermi, prima di cadere anche lei, non ho colpito il metallo con la testa”.

Una volta rialzati, da soli e senza aiuto, la sorpresa: “Ho ferite estese lungo tutto il braccio sinistro. Ho viaggiato con la camicia completamente insanguinata. Ho provato a chiedere l’intervento di un infermiere per una prima medicazione e mi hanno risposto che, a causa dei tagli alla Sanità, l’aeroporto è privo di assistenza medica. Assurdo. Qui viaggiano ogni giorno migliaia di persone. L’aereo per Cagliari era pieno”.

“Mi hanno proposto di far arrivare un’ambulanza da km di distanza perchè lo scalo ne era sprovvisto, e mi sono rifiutato. Alla fine alcuni poliziotti si sono avvicinati e mi hanno medicato e fasciato con la loro attrezzatura sanitaria. Mi domando come sia possibile autorizzare un aeroporto di queste dimensioni sapendo di non poter dare un minimo di assistenza medica in caso di bisogno. Lo trovo assurdo”.

L'articolo Cagliari, la rabbia di un passeggero al rientro da Trieste: “Caduto sulle scale mobili, in aeroporto neanche un medico” proviene da Casteddu On line.