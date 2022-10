Cagliari, la Questura dà il benvenuto al nuovo Vicario del Questore Angela Cannavale.

Per tre anni di intenso lavoro, inoltre, è stata Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, sempre della Questura di Roma e dall’agosto 2021 Dirigente dell’Ufficio del Personale, prima di giunge nel Capoluogo Sardo, affianco al Questore di Cagliari, in qualità di suo Vicario.

E’ ritornata a Roma nel 2015, dove è stata Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. “Fiumicino”, del Commissariato di P.S. “Romanina” e dei Distretti di PS. di “Primavalle” e “Salario-Parioli”. In questo periodo la Dottoressa Cannavale ha profuso il suo impegno professionale, non solo nella prevenzione del crimine e nel controllo di quei vasti territori, ma anche nel delicato ambito della tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

La sua carriera è proseguita alla Questura di Roma, prima per tre anni in qualità di Funzionario addetto presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, poi come Dirigente del Reparto Scorte, fino al 2011, anno in cui le è stata assegnata la dirigenza del Commissariato Sezionale di P.S. “Flaminio Nuovo”.

