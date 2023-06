Cagliari, la Procura indaga sul 53enne morto in casa a Castello

Indaga la Procura di Cagliari sulla morte di un 53enne, trovato ieri mattina privo di vita in un’abitazione in via Lamarmora, nel quartiere Castello a Cagliari. L’uomo, secondo i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cagliari, ha avuto un incidente domestico: è caduto dalle scale, all’indietro, ha battuto la testa ed è morto sul colpo.

La Procura ha comunque deciso di vederci chiaro e disposto per oggi pomeriggio l’esame esterno della salma: condotto dall’equipe del dottor Roberto Demontis, l’esame ha confermato l’incidente.

I magistrati dovranno ora decidere come procedere.