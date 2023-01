Prorogata fino alle 15 di domani, sabato 21 gennaio 2023, l’Allerta Meteo con codice Giallo – Criticità Ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico che interesserà anche la zona di Cagliari.

Per quanto riguarda la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, è opportuno, nelle ore in cui vige l’Allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

restare nelle proprie abitazioni;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

La presenza di neve e ghiaccio ha portato il centro funzionale della Protezione Civile regionale a diramare un Avviso di Condizioni Meteo Avverse che sarà in vigore dalle 9 di domani, sabato 21 alle 9 di domenica 22 gennaio 2023.

Secondo quanto riportato dall’Avviso, saranno possibili precipitazioni isolate a carattere nevoso sopra i 500 metri con cumulati deboli. Si segnala la possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale.

