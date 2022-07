Cagliari, la piazza sul mare di via Roma: una promenade con 200 alberi, chioschetti e la rambla dello sport

Una promenade verde per il lungomare di Cagliari. Un grande parco che da piazza Matteotti arriva fino alla Darsena lungo il giardino ottocentesco di via Roma, la “striscia” che fino a qualche tempo fa era occupata dai parcheggi. Un’area verde con chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bimbi. Le auto? Corsie ridotte sul lato portici. Mentre sul lato mare tutto resta invariato. Truzzu vorrebbe concludere l’opera entro il 2024 a ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore. Con lo sguardo rivolto al futuro. Quando il parco si estenderà anche alle corsie lato mare. Un futuro già disegnato con un transit hub (centro intermodale) nel parco delle ferrovie, una nuova funzione per la sede dell’Arst e una nuova “piazza dell’acqua tra il largo Carlo Felice e il porto” e una passarella sopraelevata tra via Roma e viale Regina Margherita lungo piazza Ingrao. Con le auto delle corsie lato mare che passeranno o a raso oppure in una trincea. Il progetto è stato presentato oggi al Teatro Massimo dal sindaco Paolo Truzzu e dall’archistar Stefano Boeri. “Ci sono 14 corsie tra la Marina e le banchine del porto”, spiega Truzzu, “dobbiamo abbattere questo muro immateriale, perché così ci troviamo fuori da tempo e dallo spazio. Dobbiamo riallacciarci alla storia”. Boeri si è concentrato su uno dei nodi del progetto: quello del tunnel. “Intanto non un tunnel ma una trincea”, ha dichiarato il noto architetto”, che però non è indispensabile. C’è il nodo del traffico di attraversamento e contiamo di risolverlo o con una trincea in parte coperta oppure a raso in modo, razionalizzando i flussi la viabilità. Bloccare tutto il traffico è impossibile”. Il progetto rientra nel patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, centro intermodale e riqualificazione di piazza Matteotti e della fascia centrale di via Roma e si chiama “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari” ed è stato presentato dal raggruppamento temporaneo diMATE Società Cooperativa, Stefano Boeri Architetti, StudioSilva, S. T.P., MIC- HUB , con l’archeologo Demis Massimiliano Murgia, a seguito della gara vinta per la ridefinizione del waterfront di Cagliari e prevede la riqualificazione della passeggiata di via Roma, un intervento sul fronte del Porto e la sistemazione di piazza Matteotti. Il nuovo intervento urbano e paesaggistico si propone di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare di Cagliari, attraverso una promenade verde che riprenda l’originaria funzione ottocentesca di via Roma. A partire dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati, il progetto definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funzioni da “polmone verde” ed elemento connettore, sia in senso longitudinale tra la Stazione ferroviaria e Piazza Ingrao, sia in senso trasversale – tra la città e il mare. Prevede il restringimento di due corsie sulla viabilità principale per estendere lo spazio pubblico della città fino al mare. In questo modo, la nuova promenade innesca la creazione di un nuovo parco e di uno spazio aperto alla città, diventando un elemento di connessione tra il waterfront e le principali funzioni pubbliche che si affacciano nella zona, valorizzando l’intera area dal punto di vista culturale, sociale e ambientale. Grande importanza è data al verde in linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria: con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi – oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente e circa 5700 metri quadri di aree verdi, si garantisce la creazione di un nuovo parco cittadino facilmente accessibile da tutto il fronte di via Roma. In questo modo, il progetto contribuisce significativamente ad aumentare la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che abbattere l’effetto “isola di calore” e mitigare il microclima. Diventerà il principale portale di ingresso alla città. Uno spazio che potrà tradursi in un “giardino botanico lineare”. Tra gli altri elementi nodali del Masterplan, la “Piazza sul Mare” rappresenta uno spazio pubblico fruibile per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova “rambla dello sport”), aree ricreative e dehors per la sosta e il relax. Il masterplan include come suggerimenti anche una passerella di collegamento da piazza Ingrao con il porto vecchio, rinnovato nelle sue strutture primarie, e un Transit Hub intermodale nei pressi della Stazione ferroviaria. I numeri del piano: 24mila metri quadri di area d’intervento più 5700 metri quadri di nuove aree verdi, oltre 200 nuove alberature 2 nuove fermate di trasporto pubblico.