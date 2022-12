Cagliari, la nuova via Dante: pista ciclabile sollevata e meno spazio per le auto

Tutto confermato, nella nuova via Dante a Cagliari il Comune porta lo spazio per le biciclette e i monopattini allo stesso livello del marciapiede. Corsia dedicata e meno spazio per le auto. Nel tratto dall’angolo con via Cocco Orti, in direzione piazza Giovanni XXIII, infatti, i blocchi di marmo quadrato e rettangolari sono le nuove panchine e la corsia per le automobili, sinora solo in un lato, si restringe. Il progetto prevede anche dei cordoli per proteggere chi sceglierà di passare con la bici e, in parallelo, i pedoni. I lavori sono già fermi, riprenderanno dopo l’Epifania e saranno conclusi, almeno sino alla piazza, salvo imprevisti, entro marzo 2023. E salta all’occhio un particolare: chi parcheggia dovrà obbligatoriamente attraversare a piedi la pista ciclabile, l’alternativa è passare tra le auto che sfrecciano.

Poi ci sarà tutto l’altro tratto, che va da via Cocco Ortu sino a piazza San Benedetto e, scavalcata la maxi rotonda, sino a piazza Repubblica. Nuovi cantieri, quindi, che porteranno anche ad aiuole più larghe e, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, anche spazi per i tavolini di bar e locali food.