Papa Francesco ha nominato Segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari. L’annuncio è stato dato questa mattina alle 12 presso l’Aula magna del Seminario diocesano.

Baturi continuerà il proprio servizio alla Chiesa cagliaritana anche con il nuovo incarico nazionale.

“Il Santo Padre mi ha nominato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, mantenendo il ministero di Arcivescovo di questa amata Chiesa di Cagliari”, ha scritto in una lettera il prelato cagliaritano, “accolgo questa nomina come un’ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la CEI è figura concreta di unità. Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l’attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Esprimo un grazie sincero alla Presidenza della CEI e al Consiglio Episcopale Permanente. La mia gratitudine al Presidente, Cardinale Matteo Zuppi, con cui avrò modo di condividere un servizio di comunione. Con lui desidero ringraziare i Cardinali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia precedente esperienza nella Segreteria Generale, come direttore dell’Ufficio giuridico e sottosegretario. Un pensiero affettuoso ai precedenti Segretari Generali: il Cardinale Betori e i Vescovi Crociata, Galantino e Russo.

Consapevole dell’impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia. In questo momento ricordo le parole del Santo Padre al Convegno ecclesiale di Firenze del 2015: «Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà».

Affido a N.S. di Bonaria questo nuovo impegno, la Chiesa di Cagliari, la comunione delle Chiese in Italia”

L'articolo Cagliari, la nomina di papa Francesco: monsignor Baturi nuovo segretario generale della Cei proviene da Casteddu On line.