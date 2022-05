Cagliari, la metro in piazza Matteotti entro 2 anni: e nel 2027 via al collegamento col Poetto

Cagliari, la metro in piazza Matteotti entro 2 anni: e nel 2027 via al collegamento col Poetto. È quanto emerso questa mattina nel corso di un incontro al cantiere della metropolitana in via Dante tra il sindaco Paolo Truzzu e gli studenti della IV A Cat dell’istituto Scano, di via Grandi, ex geometri Bacaredda.

Il primo cittadino ha fatto il punto sui cantieri in corso. E ha dichiarato che le prime corse della tratta piazza Repubblica-piazza Matteotti partiranno nella primavera del 2024. Sarò un tragitto di 2,9 chilometri con sette fermate, e due treni climatizzati sui quali saliranno 1714 passeggeri nelle ore di punta. Sette in tutto le fermate che porteranno il nome dei luoghi storici di Cagliari: Repubblica, San Saturnino, Bonaria, Lussu, Darsena, Roma Municipio e Stazione. Ha poi fatto il punto sulla linea Bonaria-Poetto che andrà a gara entro l’anno e che vedrà le prime corse tra 5 anni. La linea, dopo aver percorso viale Diaz, ponte Vittorio, via Vespucci, via Carta Raspi, viale Ferrara e viale Poetto, si fermerà nell’area del vecchio cinema all’aperto di Marina Piccola, dove concluderà il proprio tragitto