Cagliari, la mazzata Tari è confermata: "501 euro a Pirri e anche mille euro in più per i bar"

È salasso Tari a Cagliari, la tassa sulla spazzatura non diminuisce. Chi si salva ha ricevuto lo stesso identico importo dell’anno scorso e può limitare i danni. Ma la rabbia è tanta per chi si è dannato l’anima portando davanti al portone di casa il bidone grigio del secco due volte al mese, spesso tenendosi spazzatura extra in casa, sperando di risparmiare. E alla fine è stato pure stangato. È il caso di Antonio P., 57enne pirrese, dipendente regionale: “Purtroppo devo confermare che nonostante abbia rispettato l’indicazione in merito alla riduzione dell’indifferenziato, conferito una volta ogni 2 settimane, dietro promessa di uno sconto, la tassa è la stessa del 2022. Anzi, è cresciuta esattamente di 4 euro, passando 497 a 501 euro. Vergognoso” Il cinquantasettenne, pur di levarsi il “salato” pensiero subito, ammette che “pagherò tutto in una sola volta, niente rate. Sono molto deluso, il Comune di Truzzu ha promesso sconti e poi non ha mantenuto la parola data a noi cittadini”.

Non cambia la situazione anche per chi ha attività commerciali: “Mille euro in più al bar rispetto all’anno scorso”, racconta, condividendo l’articolo di Casteddu Online, Simone, titolare di una caffetteria in via Cornalias, nel rione di Is Mirrionis. Un aumento a tre zeri, quindi, per chi gestisce un locale food, dunque con tanta produzione di secco e umido alla quale fa da contorno una tassa sui rifiuti che non solo non è diminuita o è pari, ma è addirittura aumentata.

