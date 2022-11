Cagliari, la guerra dei parcheggi spariti per i lavori in via Dante: “Tante multe, chi verrà a fare acquisti?”

Ruspe e operai sono entrati in azione da poco più di una settimana, procedendo per lotti, per la nuova via Dante a Cagliari, Il cantiere, però, ha già portato via diversi parcheggi e, man mano che si andrà avanti verso piazza Giovanni, ci saranno sempre degli stalli in meno che mancano all’appello. Un problema molto sentito dai negozianti, che qualche giorno fa hanno raccolto le lamentele, numerose, di cagliaritani arrivati da altri rioni e che, non trovando un buco per lasciare l’auto, hanno parcheggiato nelle stradine parallele, rimediando sanzioni. E il discorso è chiaro: se c’è il rischio di beccarsi una multa, meglio andare a fare acquisti altrove. Ieri il problema è stato segnalato al sindaco Paolo Truzzu, ma sinora dal Comune non è arrivata nessuna risposta o progetto. Mario Paini, tabaccaio della strada, ha perso il conto delle lamentele ricevute: “Qui c’è il problema dei parcheggi. Stanno facendo i lavori e ci sono stalli in meno, in qualche stradina laterale possono parcheggiare la macchina solo i residenti, che hanno già comunque tanti spazi”, osserva. “Il Comune e il sindaco trovino il modo di rendere fruibili, gratis, i parcheggi per tutti. Qui arrivano in tanti, soprattutto il venerdì e il sabato, per fare compere, anche nel vicino mercato di San Benedetto, e i posti non bastano per tutti”. Stessa identica opinione è quella di Giampaolo Ortu, droghiere: “Tutti i lavori portano disagi, è vero, ma a noi i parcheggi servono tantissimo. I residenti hanno i loro stalli dedicati e gli altri non trovano nessuno spazio. È un problema per chi arriva da altre zone per fare acquisti. Lo stop l’otto dicembre? Dipende da cosa riusciranno a fare sino a quella data gli operai. Qui abbiamo già le piste ciclabili, e sono pericolose. Non so se allo stesso livello dei marciapiedi sia meglio o peggio”, ammette. “Qui, per un minuto, ti becchi la multa e se uno riesce a trovare un parcheggio nella zona del tribunale e paga la sosta, e poi si sposta qui, deve pagare di nuovo perchè sono zone diverse. Vi sembra giusto?”.