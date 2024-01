Il blitz degli agenti della polizia municipe è del 12 dicembre scorso. Quel giorno alle ore 20:19 “senza prescritto titolo”, il marciapiede davanti al locale era occupato da 2 ombrelloni, 9 tavoli e 24 sedie utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande, ricoprendo una superficie totale di 8 metri quadrati.

E scatta così la chiusura del locale per 8 giorni consecutivi dal 21 al 28 gennaio 2024 compreso. Per la società titolare del locale, la “Grotta 2”, impegnata in un lungo braccio di ferro col Comune di Cagliari, non è la prima volta. Altre violazioni sono state accertate lo scorso anno l’1 e il 26 agosto, l’8 settembre e il 24 novembre. Per quest’ultima gli uffici comunali avevano già deciso di chiudere il locale per 8 giorni consecutivi dal 13 al 20 gennaio 2024 compreso. L’ultima sanzione porta quindi a 16 i giorni di chiusura consecutivi.

Non solo la società titolare non potrà ottenere la concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione. Non potrà cioè sistemare tavolini all’esterno e servire caffè e drink all’aperto per un anno e mezzo.