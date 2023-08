Cagliari, la grande schifezza alla Quarta fermata del Poetto: tappeto di rifiuti e gabbiani felici

I cestini ci sono, e non sono tutti utilizzabili in piena libertà perchè regna la raccolta differenziata. Sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, però, soprattutto alla Quarta fermata, il rischio di ritrovarsi di buon mattino circondati da una discarica è realtà. Ecco la situazione anche oggi, vigilia di Ferragosto: qualche balordo ha festeggiato una notte vista mare con pizze, birre e altri tipi di cibi, andando a buttare tutti i rifiuti direttamente vicino all’isola ecologica ormai stracolma, sulla sabbia. E i gabbiani sono gli unici che festeggiano: uno, addirittura, dopo avere individuato rimasugli di pizza, si porta via direttamente un intero cartone, stringendolo con il becco. C’è chi propone più cestini (in questo caso citofonare De Vizia o Comune di Cagliari) e chi si scaglia contro gli incivili che, a feste terminate, dovrebbero portarsi via tutta la spazzatura.

E così, in un mare di lamentele, chi non ringrazia è lo stesso Poetto, invaso dalla spazzatura sino a dopo l’alba. I cestini sono stati svuotati e la spazzatura ritirata verso le 7: in tempo per salvare la giornata di tantissimi bagnanti ma non abbastanza per impedire a chi ama il mare all’alba di storcere il naso.