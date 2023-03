Cagliari, la fuga sui cornicioni degli immigrati durante l'incendio in via Riva di Ponente (VIDEO)

Si sono salvati arrampicandosi sino in cima al muro che delimita lo stabile di via Riva di Ponente dal parcheggio non custodito di viale La Playa a Cagliari, per sfuggire alle fiamme, all’alba di oggi, i 38 immigrati che, da tempo, dormivano nella struttura di proprietà della Regione. Prima uno, poi due, poi un folto gruppetto di persone che cammina, in bilico e impaurita, sul piccolo cornicione del muro: si sono salvati così da possibili intossicazioni e da conseguenze peggiori. Sono stati alcuni di loro a segnalare alle forze dell’ordine l’autore del rogo, il pluripregiudicato senegalese 42enne Mamadou “Murid” Sene. Già in passato l’uomo aveva avuto screzi, pesanti, con gli altri inquilini, e all’origine del folle gesto c’è l’ennesima lite con un altro straniero. Il 42enne ha appiccato il rogo incendiando un cumulo di spazzatura in un ripostiglio accanto allo stabile dove, anche lui, era tornato a vivere da un po’ di tempo. Ora si trova rinchiuso a Uta, con l’accusa di incendio doloso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intanto, dopo tante ore di duro lavoro, anche gli ultimi focolai sono stati domati dai vigili del fuoco. La Regione sigillerà tutto lo stabile ed è previsto un servizio di guardiania per evitare che qualcuno possa tornare, in futuro, ad occuparlo.