“Il femminismo non riguarda il processo per rendere le donne più forti. Le donne sono già forti, si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza”: con questo spirito la

mostra collettiva, ospitata nelle sale dell’Hotel Italia di Cagliari, racconta la richiesta alle artiste di esprimere i loro pensieri e concetti attraverso linee e colori, raffigurazioni e rappresentazioni.

Sono scaturite delle riflessioni sul modo in cui le artiste guardano all’empowerment femminile nel presente, ma anche in una prospettiva futura, in cui raccontano il rapporto con il corpo e la loro autostima, il diritto di determinare scelte, di decidere della propria vita, privata e lavorativa, la capacità di influenzare la direzione del cambiamento sociale per creare un sistema più giusto ed inclusivo. “Se gli strumenti attraverso i quali l’empowerment femminile si realizza sono l’educazione, l’informazione, la divulgazione e la sorellanza, questa mostra ha l’intento di innestarsi nel processo di sensibilizzazione sociale, come un’azione – una tra le tante possibili – per combattere la disparità di genere, obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 dell’Agenda 2030, che significa riconoscere che senza equità di genere non può esserci sviluppo globale.

Ecco perché è importante promuovere iniziative che coinvolgano la comunità sui temi dell’empowerment femminile, favorirlo non solo è un dovere sociale, ma è anche l’unico modo per far sì che la cultura in cui viviamo diventi sempre più inclusiva nei confronti delle donne” spiegano gli esperti Caterina Ghisu e Simone Mereu Canepa.

Ecco le artiste che hanno partecipato alla mostra: Giuseppina Arangino, Barbara Ardau, Pietrina Atzori, Giulia Baita, Elisabetta Cabras Mannu, Anna Maria Caracciolo, Emanuela Cau, Samoa Cocco, Tiziana Contu, Mara Damiani, Cristina Dell’Orfano, ELS (Elisabeth Euvrard), Elisabetta Falqui, Viviana Fernandez, Nicola Lea Gramsdorff, Gabriella Locci, Laura Locondro, Monica Lugas, Beatrice Marinoni, Maria Grazia Medda, Michela Mereu, Mirella Mibelli, Roberta Montali, Roberta Napoli, Nikzone (Nicoletta Zonchello), Veronica Paretta, Valeria Pesce, Paola Pinna, Stefania Polese, Laura Saddi, Tiziana Sanna, Mabi Sanna, Rosaria Straffalaci e Lucia Vallifuoco