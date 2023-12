Cagliari, la festa per le “Nozze d’oro”: al Teatro Massimo la musica della Little Tony Family

Cagliari, musica e famiglia al Teatro Massimo per “Le Nozze d’oro”. Venerdì 8 dicembre grande serata ad ingresso libero con ospite musicale d’eccezione la Little Tony Family della figlia Cristiana Ciacci.

Nozze d’oro a Cagliari festeggia i primi tre lustri di vita, avvicinandosi alla maggiore età, e lo fa in grande stile con una ricchissima manifestazione dedicata alla famiglia e alla città di Cagliari.

L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre alle ore 17 al Teatro Massimo per l’importante iniziativa dedicata a tutti i cagliaritani e in particolare agli anziani, alle donne e alle famiglie dei ceti meno abbienti.

L’ingresso è libero ma saranno ospiti graditissimi, con posto riservato, le coppie che nel 2023 festeggiano l’ambito traguardo dei 50 di matrimonio oltre a tutte le coppie che hanno già presenziato, nelle edizioni precedenti, alla manifestazione nata nel 2007 e capace, tutti gli anni, di riempire le varie location cittadine.

Il ricchissimo programma, curato dall’ideatore della manifestazione Maurizio Porcelli, incentrato sugli anni ’60 e ‘70 vedrà la partecipazione di cantanti sardi di straordinaria bravura ed un ospite canoro di primo piano della scena musicale nazionale, spesso ospite nelle più importanti trasmissioni Rai e Mediaset.

Come ogni anno il collezionista Sergio Orani proietterà un filmato del capoluogo sardo datato 1973 mentre lo storico fotografo della Regione Sarda Domenico Manca, decano dei professionisti isolani e proprietario di una collezione sterminata di fotografie d’epoca e di reperti straordinari, proietterà uno scatto di quegli anni per far rivivere alle coppie le emozioni e le suggestioni del giorno delle nozze, momenti indimenticabili in cui, giovanissimi e speranzosi nel futuro, siglarono il loro patto d’amore e di famiglia che ancora, dopo 50 anni, è sempre più vivo.

L’esperienza televisiva di Nozze d’Oro è approdata anche su Rai 1 nel programma “Io e Te”, format dell’ammiraglia di Viale Mazzini, raccontata nell’edizione 2019 dall’inviata del programma, autrice anche di Uno Mattina, Cinzia De Filippis che ha curato la messa in onda delle puntate con due coppie sarde che hanno festeggiato un anniversario d’amore straordinario.

All’inizio della serata, come lo scorso anno, sarà S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, a salutare la platea per la gioia delle famiglie e delle coppie festeggiate che hanno già avuto modo di conoscere la sua eccezionale opera pastorale recentemente premiata con una nomina prestigiosa: Baturi è infatti da un anno e mezzo Segretario Generale della CEI.

Dopo la premiazione grande concerto musicale che vedrà protagonisti in apertura Giancarlo D’Amico, Roberto Ferrara, Eleonora Garau, Veronica Perseo e a seguire la Little Tony Family: sarà ospite per la prima volta a Nozze d’Oro la figlia del grande e indimenticato cantautore che ha contribuito a scrivere la storia della musica della canzone d’autore made in Italy, Cristiana Ciacci, che, assieme ad Angelo Petruccetti musicista storico di Little Tony, proporrà al pubblico tutte le melodie che hanno rallegrato la vita delle coppie presenti in sala per un amarcord di grandi emozioni.

Per partecipare alla serata e confermare i posti le coppie che festeggiano nel 2023 le Nozze d’Oro dovranno contattare i numeri 3290277034 oppure 3395772318.